Maşukiyeli 98 esnaftan dev ortaklık

Kartepe Belediyesi Maşukiye Güzelbahçe projesini hayata geçirmek için 98 Maşukiye esnafının güçlerini birleştirerek dev ortaklıkla kurduğu Maşukiye Park Yatırım Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş. basınla bir araya geldi.

Maşukiye Park Yatırım Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yazıcı ve yönetim kurulu üyeleri Maşukiye’de bulunan bir restoranda basın mensupları ile bir araya geldi. Amaçlarının Türkiye ve Dünya çapında projeler üretmek olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Yazıcı, 220 dönümlük bir alan üzerine yapılacak olan Güzelbahçe projesi için de 98 Maşukiyeli esnafın bir araya geldiğini belirtti. Yazıcı, Maşukiye içerisinde aktivite ile ilgili alanların çoğalması ve bölgeye gelen vatandaşın artmasından dolayı yaşanan bazı olumsuzluklardan ötürü de böyle bir kurum kurduklarını dile getirdi.

Orman Bakanlığı’ndan Kartepe Belediyesi’ne kiralanmış olan 220 dönümlük alan üzerine kurulacak olan Güzelbahçe projesine talip olan ve 98 Maşukiyeli esnafın ortaklığıyla kurulan Maşukiye Park Yatırım Yönetim ve Sanayi Ticaret üyeleri, bu birlikteliğin Türkiye’de örnek olmasını istediklerini söylediler. Programda konuşan Maşukiye Park Yatırım Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yazıcı, "Türkiye çapında bir oluşumla karşınıza geldik. Ülke ve insanlık olarak birlikteliğin zor olduğu bir dönemde bizler 98 firma olarak, esnaf olarak, Maşukiye’de ki turizmciler olarak bir araya geldik. Maşukiye Park Yatırım Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurarak bu birlikteliğimizi pekiştirdik. Amacımız proje üretmek, Türkiye çapında projeler üretmek ve sadece Türkiye’ye değil Dünya’ya örnek olacak projeleri üretebilmek için kurulduk" dedi.

Bir araya gelme sebeplerinden birisinin de ’Güzelbahçe’ projesi olduğunu aktaran Yazıcı, "Bu bağlamda tabi ki bizi bir araya getiren sebepler var. Bunlardan birisi de ’Güzelbahçe’ projesidir. Bu proje alanı, Orman Bakanlığından Kartepe Belediyesi’nin kiralamış olduğu bir alandı. Ve Kartepe Belediye Başkanımızda bizleri 9 ay önce bir araya topladı. Paydaş olmamızı ve bu projede birlikte olmamızı teklif etmişti. Tabi onun bu çağrısı sonucunda biz 98 Maşukiye esnafı olarak bir araya geldik. Bu birlikteliğin Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz. Projemizi belediyemiz, derneğimiz, Kartepe Turizm Derneği bir arada ele alıp revize ettik. Bu revizenin sonunda 220 dönümlük bir alanda; eğlenceden, dinletiye yani bir tarafı çok sesli, diğer tarafı ise sesli alandan sessiz alan doğru giden bir projedir. Projede eğlenti alanları, hayvanlarla ilgili alanlar ve konaklama alanları olacak. Tamamen doğal olacak. 98 ortakla bir güç yakaladık ve bu güçle inşallah önümüzdeki dönemlerde sizlerin önünüzde olacağız. Kartepe turizmine, Kartepeli esnaflar olarak katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

Gerçekleşen toplantı sonrasında, projenin yapılacağı alan basın mensuplarına tanıtıldı.