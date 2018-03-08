Lise öğrencileri bilgi yarışması için araştırmalara başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Liseler Arası Kent Kültürü Bilgi Yarışmasında öğrenciler, yaklaşan eleme turlarına hazırlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde lise öğrencilerine yönelik “Kocaeli’nin Genç Bilgeleri” Liseler Arası Kent Kültürü Bilgi Yarışması’na hazırlıklar başladı. Lise öğrencileri grup rehberi öğretmenleriyle birlikte Kocaeli ile ilgili kaynak yayınların bolca bulunduğu Kültür Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KÜGEM)’de çalışmaya başladı. Lise öğrencileri Kocaeli’nin kültür varlıkları, coğrafyası, tarihi, müzik ve yemekleri, turizmi, sporu, önemli şahsiyetleri gibi kategorilerde bilgilerini yarıştıracak.

Yarışmanın ilçe elemeleri 12-23 Mart tarihleri arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacak. Elemelerden başarıyla geçen okullar 13 Nisan 2018 Cuma günü Kaptan Şehit Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek finalde yarışacak.

Kocaeli Bilim Merkezinde bulunan Kent Kültürünü Araştırma Geliştirme Merkezinde Kocaeli’ne dair birçok yazılı eser bulunuyor. Kocaeli hakkında bilgi dağarcıklarını arttırmak, Kocaeli’nin genç bilgelerinin yarışacağı bilgi yarışmasına hazırlanmak için çalışmalara başlayan öğrenciler de kaynak araştırması yapmaya, bilgi yarışmasına hazırlanmaya KÜGEM’de başladı.

Kocaeli’nin Genç Bilgeleri Liseler Arası Kent Kültürü Bilgi Yarışması birincisi olan okul takımına Avrupa Turu, ikinci olan okul takımına Balkan Turu, üçüncü olan okul takımınaysa Kapadokya Turu ödülü verilecek. Finale katılan tüm okullara onurluk ve sürpriz ödüller verilecek.