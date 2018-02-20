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Körfez’deki Aşıklar Çadırı tamamlandı

Körfez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’nde hayata geçirilen Aşıklar Çadırı tamamlandı.Körfez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’ndeki İhsan Soydaş Parkı içerisinde hayata geçirilen Aşıklar Çadırı tamamlandı. Körfez...

Körfez’deki Aşıklar Çadırı tamamlandı

Körfez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’nde hayata geçirilen Aşıklar Çadırı tamamlandı.Körfez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’ndeki İhsan Soydaş Parkı içerisinde hayata geçirilen Aşıklar Çadırı tamamlandı. Körfez...

20 Şubat 2018 Salı 13:02
Körfez’deki Aşıklar Çadırı tamamlandı

Körfez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’nde hayata geçirilen Aşıklar Çadırı tamamlandı.

Körfez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’ndeki İhsan Soydaş Parkı içerisinde hayata geçirilen Aşıklar Çadırı tamamlandı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte kısa süre içerisinde iç tefrişatına başlanacak olan çadırda incelemelerde bulundu. Başkan Baran iclemelerde, bölge için önemli bir yatırımın hayata geçeceğinin altını çizdi.

Başkan Baran, çadır alanında yaptığı inceleme sonrasında Mahalle Muhtarı Muhlis Soydaş’ı ziyaret etti. Muhtar Muhlis Soydaş, yapılan proje için Başkan İsmail Baran’a teşekkür ederken, “Bölge için gerçekten önemli bir proje oldu. Parkımız daha da güzel bir görünüme kavuştu. Mahalledeki birçok aktivite için de burayı kullanacağız” dedi.
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