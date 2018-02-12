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Körfez’de okullara bakım devam ediyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri eğitim kurumlarında çalışmalarına devam ediyor.Körfez Belediyesi eğitim kurumlarına verdiği desteği sene boyunca sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar...

Körfez’de okullara bakım devam ediyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri eğitim kurumlarında çalışmalarına devam ediyor.Körfez Belediyesi eğitim kurumlarına verdiği desteği sene boyunca sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar...

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:42
Körfez’de okullara bakım devam ediyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri eğitim kurumlarında çalışmalarına devam ediyor.

Körfez Belediyesi eğitim kurumlarına verdiği desteği sene boyunca sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde eğitim kurumlarına 10 milyon liralık destek sunuldu. Okullardan gelen talepler doğrultusunda Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri okullarda boya-badana, onarım ve bakım yaparken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise düzenli olarak kurumlarda temizlik yapıyor. Temizlik çalışmaları kurumların iç ve dış alanlarında gerçekleştiriliyor.
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