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Körfez’de köylere otobüs durağı yapılıyor

Körfez Belediyesi, ilçedeki köylerde otobüs durağı yapımına başladı.Körfez’de kent merkezindeki otobüs durakları Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek daha modern hale getirilirken, Körfez Belediyesi de otobüs durağı olmayan...

Körfez’de köylere otobüs durağı yapılıyor

Körfez Belediyesi, ilçedeki köylerde otobüs durağı yapımına başladı.Körfez’de kent merkezindeki otobüs durakları Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek daha modern hale getirilirken, Körfez Belediyesi de otobüs durağı olmayan...

16 Mart 2018 Cuma 16:53
Körfez’de köylere otobüs durağı yapılıyor

Körfez Belediyesi, ilçedeki köylerde otobüs durağı yapımına başladı.

Körfez’de kent merkezindeki otobüs durakları Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek daha modern hale getirilirken, Körfez Belediyesi de otobüs durağı olmayan köylerde yeni duraklar inşa ediyor. Özellikle vatandaşların kış günlerinde otobüs beklerken sıkıntı yaşamamaları için başlatılan çalışmalar kapsamında, son olarak Naip Köyü’nde de durak inşa edildi. Öncelikli olarak öğrenci sayısı yüksek köylerde çalışmalar başlandığını belirten Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “3-4 ay önce başlattığımız çalışmalar sürüyor. Kendi tesislerimizde üretilen duraklar, ekipler tarafından belirli periyot çerçevesinde kurularak vatandaşların yararlanması sağlanıyor” dedi.
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