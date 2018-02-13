Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

Körfez’de atık tekstil ürünleri ekonomiye kazandırılacak

Körfez Belediyesi ilçede belirli noktalara yerleştireceği geri dönüşüm kumbaralardan topladığı tekstil ürünlerini ekonomiye tekrar kazandıracak.Körfez Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Geri Dönüşüm’ projeleri ile gelecek nesillere temiz...

Körfez’de atık tekstil ürünleri ekonomiye kazandırılacak

Körfez Belediyesi ilçede belirli noktalara yerleştireceği geri dönüşüm kumbaralardan topladığı tekstil ürünlerini ekonomiye tekrar kazandıracak.Körfez Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Geri Dönüşüm’ projeleri ile gelecek nesillere temiz...

13 Şubat 2018 Salı 15:10
Körfez’de atık tekstil ürünleri ekonomiye kazandırılacak

Körfez Belediyesi ilçede belirli noktalara yerleştireceği geri dönüşüm kumbaralardan topladığı tekstil ürünlerini ekonomiye tekrar kazandıracak.

Körfez Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Geri Dönüşüm’ projeleri ile gelecek nesillere temiz bir doğa bırakarak, doğal kaynakları da koruma hedeflerini sürdürüyor. Körfez Belediyesi, ilçede belirli noktalara yerleştirdiği tekstil geri dönüşüm kumbaraları ile eski tekstil ürünlerinin tekrardan ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. İlk etapta 26 noktaya yerleştirilen kumbaraların sayısı ilerleyen günlerde 52’ye yükseltilecek.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Atık Getirme Merkezi’ne giderek başlatılan proje ile ilgili olarak Temizlik İşleri Müdürü Ali Osman Yıldırım ve yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında konuşan Başkan İsmail Baran, “Bizler, çevreye duyarlı olan belediyecilik anlayışıyla her şeyin geri dönüşümünü sağlamaktayız. Bütün kullanılmış olan malzemelerin plastiğin, camın, şişenin, kağıdın geri dönüşümünü zaten gerçekleştiriyorduk. Tekstil olsun, ayakkabı olsun herkesin evinde giymediği kıyafetleri ekonomiye tekrar kazandıracağız” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Karaosmanoğlu, "Aile yıkılırsa millet yıkılır"
Başkan Karaosmanoğlu, "Aile yıkılırsa millet yıkılır"
Bilgievleri’nin şampiyonu Ertuğrul Gazi Bilgievi oldu
Bilgievleri’nin şampiyonu Ertuğrul Gazi Bilgievi oldu
D-100’deki köprülere ilave merdiven ve asansör
D-100’deki köprülere ilave merdiven ve asansör

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim