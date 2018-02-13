Körfez’de atık tekstil ürünleri ekonomiye kazandırılacak

Körfez Belediyesi ilçede belirli noktalara yerleştireceği geri dönüşüm kumbaralardan topladığı tekstil ürünlerini ekonomiye tekrar kazandıracak.

Körfez Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Geri Dönüşüm’ projeleri ile gelecek nesillere temiz bir doğa bırakarak, doğal kaynakları da koruma hedeflerini sürdürüyor. Körfez Belediyesi, ilçede belirli noktalara yerleştirdiği tekstil geri dönüşüm kumbaraları ile eski tekstil ürünlerinin tekrardan ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. İlk etapta 26 noktaya yerleştirilen kumbaraların sayısı ilerleyen günlerde 52’ye yükseltilecek.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Atık Getirme Merkezi’ne giderek başlatılan proje ile ilgili olarak Temizlik İşleri Müdürü Ali Osman Yıldırım ve yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında konuşan Başkan İsmail Baran, “Bizler, çevreye duyarlı olan belediyecilik anlayışıyla her şeyin geri dönüşümünü sağlamaktayız. Bütün kullanılmış olan malzemelerin plastiğin, camın, şişenin, kağıdın geri dönüşümünü zaten gerçekleştiriyorduk. Tekstil olsun, ayakkabı olsun herkesin evinde giymediği kıyafetleri ekonomiye tekrar kazandıracağız” dedi.