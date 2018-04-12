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Körfez’de 14 okula beyaz bayrak

Körfez’de 14 okula “Temiz Okul, Sağlıklı Okul” projesi kapsamında 14 okula “Beyaz Bayrak” verildi.Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Temiz Okul, Sağlıklı Okul” projesi kapsamında Körfez’de...

Körfez’de 14 okula beyaz bayrak

Körfez’de 14 okula “Temiz Okul, Sağlıklı Okul” projesi kapsamında 14 okula “Beyaz Bayrak” verildi.Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Temiz Okul, Sağlıklı Okul” projesi kapsamında Körfez’de...

12 Nisan 2018 Perşembe 11:29
Körfez’de 14 okula beyaz bayrak

Körfez’de 14 okula “Temiz Okul, Sağlıklı Okul” projesi kapsamında 14 okula “Beyaz Bayrak” verildi.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Temiz Okul, Sağlıklı Okul” projesi kapsamında Körfez’de 14 okula beyaz bayrak verildi. Beyaz bayrak alan okullar için Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen törene Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utangaç ve okul müdürleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan ve İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utangaç’ın konuşmalarının ardından söz alan Belediye Başkanı İsmail Baran, “Beyaz bayrak ve beslenme dostu okul olması dolayısıyla Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisemizi ve diğer okullarımızı kutluyorum. Geleceğin mimari olan gençlerimizi yetiştirme adına daha sağlıklı toplumlar için alınan bu bayrak anlamlıdır. Beslenme ve temizlik alışkanlıkları önemli” dedi.

Daha sonra konuşan Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, “Çocuklarımızın beslenme kalitesinin artması noktasında önemli bir faaliyet. Bugün beyaz bayrak alacak olan 14 okulumuzu da tebrik ediyorum. Güzide eğitim kurumları yaptıkları hizmet, sağladıkları standart ile bir noktaya geldiler ve bayrağı alacaklar” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından okullara belgeleri ve beyaz bayrakları takdim edildi.
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