Körfez Kampüsü Kocaeli Üniversitesi’nden gelen heyet tarafından incelendi

Körfez Belediyesi tarafından yapımı süren Körfez Kampüsü’nde, Kocaeli Üniversitesi heyeti inceleme yaptı.

Körfez Belediyesi tarafından geçen sene yapımına başlanan ve 25 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek olan Körfez Kampüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahir Akman, Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdür Vekili Şule Kılcı ve Yüksek Okul Sekreteri Sevda Doğan, kampüsü incelemek için Körfez’e geldi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve Başkan Danışmanı Yılmaz Pekmazcan ile birlikte alanı gezen heyet, yapılan binaları ve konumu noktasında projeye hayran kaldıklarını belirtti.

Kampüs binasının çok iyi düşünülerek yapıldığını belirten heyet, “Bina gerçekten bir üniversite için tüm ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanmış. Ulaşım güzergahının da tam önünden geçiyor olması öğrenciler için büyük avantaj” dedi.

Kampüsle beraber, yurt çalışmalarına da başlanacağını belirten Başkan Baran, "Üniversitemize yakın bir noktada yurt binası inşa edeceğiz. Bunun için de çalışmalar tamamlanmak üzere” diye konuştu.

Ayrıca kampüse gelecek fakülteler de belli oldu. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Yabancı Diller Yüksek Okulu ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Fakültesi için öğrenci alımları yapılacak. İlk yıl, 2 bin 500 öğrencinin eğitim görmesi planlanan fakültede sayı kademeli olarak 4 bin 500’e yükselecek.