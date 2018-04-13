Kocaeli’de sanayi ile birlikte tarım da güçleniyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Doğu Marmara Tarım Fuarı’na gösterilen yoğun ilginin, ilde sanayinin dışında yoğun tarım faaliyetlerinin yapıldığını gözler önüne serdiği ifade etti.

Kocaeli’de ilk defa bu yıl düzenlenen Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık ve Sera-Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yapılan Doğu Marmara Tarım Fuarında 100’e yakın firma, 200 ayrı marka ile stantlarında ürünlerinin tanıtımını gerçekleştiriyor. Fuarı gezen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, fuara yoğun ilgi olmasından dolayı memnuniyetini ifade etti.

Genel Sekreter Bayram, ilk olarak Süs Bitkileri Fuarının sergilendiği stantlardaki bitkileri inceledi. Bayram, “Kocaeli sadece sanayisi değil tarım da yapılan bir şehir. Bu olguyu fuara yüksek katılımdan anlayabiliyoruz. Tarım, ülkemiz için çok önemli bir sektör. Ülkemizin geleceği için sağlıklı ve güvenli gıdaya önem verilmelidir. Kendi tarımsal ürünlerimize sahip olmak, kendi kendine yeten bir ülke konumuna gelebilmek için tarıma büyük destek veriyoruz. Tarım çalışmalarımız artarak devam ediyor” dedi.

Genel Sekreter Bayram, “4 binden fazla çiftçiyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak eğittik. Tarım danışmanlığı yaptık. Çiftimize 16 çeşit 150 bin meyve fidanı ve 300 bin çilek fidesi dağıttık. Damla sulama boruları ve organik gübre dağıttık. Yem bitkisi destekleme projesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 2 milyon değerinde tohum dağıtıyoruz. 400 olan arıcı sayısını 700’e çıkardık.” Diye konuştu.

Daha sonra tarım makinalarının sergilendiği alanları inceleyen Bayram, burada 1960 model bir traktörü de yakından inceledi.