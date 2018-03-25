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Kocaeli’de kömür sobasından çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 5 katlı binanın giriş katında bulunan evde kömür sobasından çıkan yangın paniğine sebep oldu.Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Sırasözğütler Mahallesi 1608 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,...

Kocaeli’de kömür sobasından çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 5 katlı binanın giriş katında bulunan evde kömür sobasından çıkan yangın paniğine sebep oldu.Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Sırasözğütler Mahallesi 1608 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,...

25 Mart 2018 Pazar 20:04
Kocaeli’de kömür sobasından çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 5 katlı binanın giriş katında bulunan evde kömür sobasından çıkan yangın paniğine sebep oldu.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Sırasözğütler Mahallesi 1608 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Ahmet Erdem’e ait olduğu öğrenilen, 5 katlı binanın giriş katındaki evde kömür sobasından sıçrayan alevlerin sobanın yanında bulunan koltuğa sıçraması ile yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri evden yükselen alevlere müdahale etmek için çalışma başlattılar. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, evde yaşayan Ahmet Erdem’in ve eşinin yangın sırasında evde olmadığı öğrendi.
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