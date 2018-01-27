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Kocaeli’de kar yağsa da sokak hayvanları aç kalmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde sokak hayvanlarına mama dağıttı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, karın yağmasıyla soğuyan hava şartlarında sokak hayvanlarına mama...

Kocaeli’de kar yağsa da sokak hayvanları aç kalmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde sokak hayvanlarına mama dağıttı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, karın yağmasıyla soğuyan hava şartlarında sokak hayvanlarına mama...

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:45
Kocaeli’de kar yağsa da sokak hayvanları aç kalmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, karın yağmasıyla soğuyan hava şartlarında sokak hayvanlarına mama dağıtımı gerçekleştirdi. Soğuk hava şartlarında ve karla kaplı alanlarda, yiyecek bulmada zorlanan sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla Büyükşehir ekipleri özverili çalışmalar yapıyor. Çalışmalar kapsamında Umuttepe ve Kartepe Ketenciler Barajı çevresindeki sokak hayvanlarına toplamda 100 kilo mama dağıtıldı.

Hava şartlarının ağırlaşmasıyla Kocaeli’nde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuzda olmaya devam ediyor. Sokaklarda ve özellikle dağlık bölgelerde yoğun yaşanan kar yağışları nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmalarında bir hayli zorlanıyor. Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri sürekli olarak sokak hayvanları için çalışmalar gerçekleştirerek, soğuk kış aylarını rahatça geçirmelerine katkı da bulunuyor.
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