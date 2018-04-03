Kocaeli’de 2 milyon lale renk cümbüşü oluşturdu

Kocaeli’de bu yıl 11’incisi düzenlenecek Lale Festivali kapsamında dikilen 2 milyon lalenin açmasıyla oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11’incisi düzenlenecek Lale Festivali’nde bu yıl da rengarenk laleler Kocaelililer ile buluşacak. 8 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan festivalde, en güzel laleler seçilecek. Baharın gelmesiyle kentin dört bir yanını kaplayan rengarenk laleler, açmaya başladı. Kocaeli genelinde 2 milyon lale tohumu dikildi. Bunlardan 1,5 milyonuyla Sekapark’ta çeşitli figürler yapıldı. Lalelerin en yoğun olarak dikildiği yerlerden olan SekaPark ise havadan görüntülendi.

Sekapark Lale Festivali öncesinde 12 ilçedeki satış noktalarında çıkarılan laleler vatandaşlar tarafından satın alındı. Vatandaşlar 5 bin paket lale soğanıyla saksılarda en güzel laleleri yetiştirdi. Sekapark Lale Festivali’ne katılım gösteren vatandaşlardan birinciye 4 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin, dördüncüye 1 bin ve beşinciye 750 TL ödül verilecek. Ayrıca 100 kişi 200’er lira mansiyon ödülünün sahibi olacak.