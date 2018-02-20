Kocaeli İtfaiyesi’nden Toz Patlaması eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ‘Endüstriyel Tesislerin Toz Patlamasından Korunması’ konulu eğitim gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Endüstriyel Tesislerin Toz Patlamasından Korunması hakkında eğitim düzenledi. Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve PULSE Firmasının ortaklaşa gerçekleştirdiği eğitimde, günlük hayatımızda gözle dahi göremediğimiz ancak birikmesi sonucu patlamalarla kendini gösteren tozlar hakkında bilgiler verildi. Pulse Firması yetkilileri ve KOÜ öğretim üyesi konuyla ilgili sunum yaptılar. Eğitimde toz patlamasının ortaya çıkış nedenleri ve alınacak tedbirler hakkında bilgiler verildi. Eğitme İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmi Özdemir, PULSE Mühendislik kurucu ve Genel Müdürü Onur Akgün ve Proses Güvenliği Yöneticisi Zeynep Çiftçi, Sakarya ve Kocaeli İtfaiye personeli katıldı.

İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara programdaki konuşmasında “İtfaiye olarak günde ortalama 10 olaya müdahale ediyoruz. İstatiksel olarak olaylarda azalma görüyoruz. Bunu da eğitimlerin ve önlemenin sağladığını düşünüyoruz. Bugüne kadar bin 700’e yakın itfaiyecimize temel itfaiyecilik eğitimi verdik. Bu eğitimlerde iyi eğitimli fedakar personelimizin payı var. Biz bilginin paylaştıkça büyüyeceğine inanan bir ekibiz. Bu kapsamda bugünde bu eğitimi gerçekleştiriyoruz” dedi.