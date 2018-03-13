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Kocaeli heyetinden Bakan Özlü’ye ziyaret

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü ziyaret etti.Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram,...

Kocaeli heyetinden Bakan Özlü’ye ziyaret

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü ziyaret etti.Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram,...

13 Mart 2018 Salı 14:42
Kocaeli heyetinden Bakan Özlü’ye ziyaret

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü ziyaret etti.

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü makamında ziyaret etti. Şeker ve Bayram Kocaeli’de yapılan yatırımlar hakkında Bakan Özlü’ye bilgi verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Gebze Metrosu hakkında da Bakan Özlü’yü bilgilendiren heyet, organize sanayi bölgelerinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında Bakan Özlü ile fikir alışverişinde bulundular.
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