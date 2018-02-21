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Kocaeli Büyükşehir belediyesi’nden 70 okula satranç sınıfı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki 57 ilköğretim okuluna tam donanımlı satranç sınıfı yapıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli’deki ilköğretim okullarına yönelik...

Kocaeli Büyükşehir belediyesi’nden 70 okula satranç sınıfı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki 57 ilköğretim okuluna tam donanımlı satranç sınıfı yapıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli’deki ilköğretim okullarına yönelik...

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:00
Kocaeli Büyükşehir belediyesi’nden 70 okula satranç sınıfı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki 57 ilköğretim okuluna tam donanımlı satranç sınıfı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli’deki ilköğretim okullarına yönelik başlattığı “Satranç Sınıfı” projesini kararlılıkla yürütüyor. 70 okulu kapsayan çalışma kapsamında bugüne kadar Kocaeli genelindeki 57 ilköğretim okuluna tam donanımlı satranç sınıfı kazandırıldı. Geriye kalan 13 sınıfın çalışmaları ise sürüyor. Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan projeler kapsamında ise 25 bin lisanslı satranç sporcu sayısına ulaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Satranç Sınıfları’nın olumlu etkileri de 2017 yılında başlatılan Santranç Ligi’ne yüzlerce sporcu başvuru yapması ile kendini gösterdi. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde gerçekleşen ve 8 etap yapılacak lige her aşamada ortalama 550 sporcu başvuru yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin satranç sporuna yönelik başlattığı hamlelerin temelinde çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın yanı sıra, spor kültürü ve spor sevgisini genç nesillere aşılamak olduğunu söyleyen yetkililer, Kocaeli genelinde satranç sporunu tabana yaymayı ilke edindiklerini ve proje kapsamında çocukların hızlı, doğru ve çabuk düşünebilmesine yardımcı olup, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerinin gelişmesine de olanak sağladıklarını ifade ettiler.
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