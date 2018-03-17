KO-MEK kursiyerleri şiirleri işaret dili ile okudu

KO-MEK İşaret Dili branşı kursiyerlerinin sergilediği “Ellerinde Şiir Var” konulu şiir dinletisi izleyenleri büyüledi.

Gebze Orhan Hamdi Bey Kültür Merkezinde düzenlenen geceye, KO-MEK’in “Ellerinde Şiir Var” konulu şiir dinletisini damga vurdu. İşaret dili branşı kursiyerlerinin hazırladığı ve sunduğu birbirinden güzel şiirler ve türküler uzun süre ayakta alkışlandı. İşaret Dili Usta Öğreticisi Özlem Şenol’un hazırlayıp yönettiği ve 35 kursiyerin hem söyleyerek hem de işaret dili kullanarak okudukları şiirler izleyenleri 97 yıl öncesine götürdü. İzleyenlerin duygu dolu anlar yaşadığı gecede sergilenen birbirinden güzel eserler ve başarılı performanslar kursiyerlerin hep bir ağızdan Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” şiirini işaret dili ile okumasıyla son buldu.

Geceye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Gebze ilçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Murat Yavuz ve KO-MEK Birim Sorumlularının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede yaptığı konuşmasında sergilenen programdan memnun olduğunu dile getiren Özak, “Bu günlerde ülke olarak milli birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var, şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum, Allah Türk milletini bir daha İstiklal Marşı yazdırmak zorunda bırakmasın. Bugün burada ortaya konulan başarılı çalışma KO-MEK’lerin ne kadar başarılı ve güzel işler yaptığının göstergesidir” dedi.

Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın konuşmasının ardından “Ellerinde Şiir Var” dinletisinde emeği geçen herkese gecenin anısına hediye taktim edildi.