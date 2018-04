KO-MEK Çayırova’da 80’ler rüzgarı esti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları tarafından Çayırova’da açılan ilçe sergisinde ‘80’ler köşesi’ hazırlandı.

“KO-MEK’LE Gönülden Renkler” sloganı ile ilçe sergilerinin açılışını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, Çayırova İlçe Sergisi’ni açtı. Çayırova İlçe Sergisi’ ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Çayırova ilçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Çayırova İlçe Halk Eğitim Müdürü Kadir Dikmen, temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kursiyer ve vatandaş katıldı.

Sergi açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra resim branşında almış olduğu eğitim ile ilk kişisel sergini açan kursiyer Cevat İnan, KO-MEK’in hayatına etkisini anlattı. Konuşmasında kursiyerleri yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin her ilçede açmış olduğu kurslarımızın kursiyerler üzerinde önemli etkileri var. Özellikle burada meslek ve sanat eğitimi alarak öğrendiklerini ekonomiye kazandıran kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Büyükşehir ve ekibi Çavırova ilçemizde önemli yatırımlar yaptı” dedi.

Kocaeli’nin her alanda geliştiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ise , “Kocaeli’miz her gecen gün gelişip değişerek Türkiye’ye örnek bir kent haline geldi. Artık her yerde hizmet var, yatırımlarımızdan ve hizmetlerimizden Çayırovamız da nasibini aldı. Kocaeli gelişirken bunun yanında sosyal ve kültürel alanda da gelişime dikkat ettik. KO-MEK olarak bu sene 515 bin kursiyere eğitim verdik artık darısı 1 milyon kursiyerin başına” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan kurdele kesimi ile sergi açıldı. ‘KO-MEK Bohçası’ projesi kapsamında kursiyerler tarafından hazırlanan çeyizler, düğün hazırlığı içerisinde olan bir kursiyere hediye edildi. Ayrıca sergi kapsamında ‘80’ler Köşesi’ hazırlandı. Döneme özgü radyo, çevirmeli telefon ve benzeri eşyaların sergilendiği köşede ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi.