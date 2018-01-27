Kılavuz Gençlik Abdülhamit’in izini sürdü

Öğrenciler, Abdülhamit Han’ın 100. ölüm yıldönümü kapsamında gittikleri İstanbul’da, önemli mekanları görme fırsatı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kılavuz Gençlik Projesi kapsamında yer alan Bilgievleri, Akademi Lise ve Uluslararası öğrencileri için Abdülhamit Gezisi düzenledi. Gezi, 2. Abdülhamit Han’ın 100. ölüm yıldönümü nedeniyle gerçekleştirildi. Eğitmenlerle birlikte 72 öğrencinin katıldığı geziye, ünlü sanat tarihçisi Talha Uğurluel rehberlik etti. Kılavuz Gençliğin İstanbul’daki ilk durağı Sultan 2. Abdülhamit Han’ın şehzadelik yıllarını geçirdiği Maslak Kasrı oldu. Öğrenciler burada bizzat 2. Abdülhamit Han tarafından yapılan merdiven başlıklarını görme fırsatı buldu.

Öğrenciler, Maslak Kasrı’nın ardından Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. Padişahının Cuma namazlarını kıldığı ve kısa bir süre önce restorasyon çalışmaları sona eren Yıldız Camii’ni gezdi. Talha Uğurluel, Abdülhamit Han’ın aynı zamanda söz konusu camide hiç aksatılmadan Cuma selamlıklarının gerçekleştirildiğini anlattı. Uğurluel, caminin padişahın halkla buluşması anlamında büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Kılavuz Gençlik kafilesi ayrıca 2. Abdülhamit’in padişahlık döneminin geçtiği ve halen tadilatta olan Yıldız Sarayı’nın bahçesini gezdi.

Gezi vesilesiyle, yine Abdülhamit Han’ın yaşamında önemli noktalardan biri olan tarihi Sirkeci Garı da gezildi. Öğrenciler, 2.Abdülhamit’in Alman mimar August Jachmund’a planını çizdirdiği ve Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edilen tren garını gördü. Uğurluel, burada öğrencilere Abdülhamit Han’ın İslam coğrafyasını demir ağlarla örmek arzusunda olduğunu kaydederek, demiryolu projelerine büyük önem verdiğini söyledi.

Gezinin en önemli duraklarından biri ise 2. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan İstanbul Arkeoloji Müzesi oldu. Kılavuz Gençlik öğrencileri gezinin bu etabında 1881 yılında ve kısa sürede bitirilen müzeye 2. Abdülhamit Han tarafından Osman Hamdi Bey’in müdür yapıldığını öğrendi. Gezi, 2. Abdülhamit’in Çemberlitaş’taki türbesinin ziyaret edilmesiyle sona erdi. Öğrenciler, aynı yerde II. Mahmud ve Sultan Abdulaziz’in kabirlerine de uğrayarak, ecdatları için dualar etti.

Öte yandan gezinin rehberliğini yapan sanat tarihçi Talha Uğurluel, gençlerine böyle bir gezi düzenlediği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür etti. Uğurluel, “Türkiye’de ilk defa kurum, 2. Abdülhamit Han’ın 100. Ölüm yıldönümü vesilesiyle böyle bir gezi düzenliyor. Bu tam da benim hayalim olan bir projeydi. Hayalimi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.