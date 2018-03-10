Kartepe’de hafriyat kamyonları denetlendi

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede genelinde hafriyat kamyonlarını denetleyerek olumsuzlukların yaşanmasının önüne geçiyor.

Kartepe ilçesinde belediye zabıta ekipleri, kaçak dökümlerin önüne geçmek adına yoğun ve titiz bir çalışma sergiliyor. Bu kapsamda Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, ihtisas zabıta ekipleri ile ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında hafriyat kamyonlarını denetlendiğini belirten Özbayraklı, “Modern kent görüntüsüne yakışmayan bilinçsiz bir şekilde çevreye zarar veren ve şehrin geleceği adına sorun teşkil eden hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermesini engellemek için Çevre Kontrol ve Denetim Zabıtamız ilçede hafriyat kamyonlarına göz açtırmıyor” dedi.

Kaçak hafriyat taşıdıkları tespit edilen araçlarla ilgili yasal işlem başlattıklarını hatırlatan Özbayraklı, “İlçe sınırları içerisinde gerçekleştirilen dökümler konusunda vatandaşlardan desteğini bekliyoruz. Döküm yapan kişilerin veya şirketlerin araç plakalarını Zabıta Müdürlüğümüze telefonla bildirmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

Kartepe’de hafriyat kamyonlarına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Özbayraklı, hafriyat izin belgesi olmayan hafriyat kamyonlarına müsamaha göstermeyeceklerini kaydetti.