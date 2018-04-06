Kartepe’de gıda yardımları sürüyor

Kartepe Belediyesi, yardıma muhtaç vatandaşlar için başlattığı gıda yardımları kapsamında 2017 yılında 3 bin7 04 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kartepe Belediyesi, yardıma muhtaç vatandaşlara yardım elini uzatmaya ara vermeden devam ediyor. Hayırseverlerin katkıları, muhtarlar ve belediyenin tespitleri ile Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü nezaretinde ilçedeki ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak yardımı hizmeti kesintisiz olarak devam ediyor. İlçe genelinde yardıma muhtaç olduğu tespit edilen Kartepeliler’e her ay gerçekleştirilen erzak yardımları ile kuru gıda maddeleri evlerine Belediye ekiplerince ulaştırılıyor. 2017 yılında toplamda 3 bin 704 koli erzak dağıtımı yapan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında da her ay düzenli olarak erzak dağıtımı yapmaya devam ediyor.

Yapılan yardımları yemeğe dönüştürme imkanı bulunmayan ihtiyaç sahipleri için de Kartepe Belediyesi’nin örnek projesi “Alo Evlat” birimi çalışanları devreye girerek, 365 gün sıcak yemek ikramı vatandaşlara destek oluyor. Kartepe Belediyesi’nin organizasyonu ile özenle ve titizlikle hazırlanan gıda yardımlarından yararlanan vatandaşlar, Başkan Hüseyin Üzülmez’e yardımları için teşekkür ettiler.