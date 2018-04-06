Kartepe’de engellilerin hayatları kolaylaştırılıyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 63 yaşındaki engelli vatandaş İzzet Uzun’un bahçesine engelli rampası yaptı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ilçedeki engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çözüm odaklı çalışmalarına her gün bir yenisini ekliyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şirinsulhiye Mahallesi Şirinağa Sokak’ta oturan 63 yaşındaki engelli İzzet Uzun’un hayatını kolaylaştırmak için girişimde bulundu. Ekipler Uzun’un bahçesinden, yol çıkışına kadar olan 10 metrelik alana ferforjeli engelli rampası yaptı.

Engelli vatandaşların sorunlarını hızlı ve pratik bir şekilde çözmeye devam edeceklerini belirten Başkan Üzülmez, “Engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunların çözümü noktasında ekiplerimiz gereğini yapmaktadır. Sosyal belediyecilik konusunda örnek bir belediye olmak için çalışıyoruz. Engelleri birlikte aşıyoruz diye çıktığımız hizmet yolunda çözüm odaklı yönetim modelimiz gereği hemşehrilerimizin memnuniyeti önceliğimizdir” dedi.

Başkan Üzülmez’e sunduğu hizmet için teşekkür eden İzzet Uzun ise, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Konu komşunun yardımı ile dışarı çıkıyordum. Sabahları yardım etmesi için insan toplamak zorunda iken yapılan rampa ile bana hediye edilen akülü tekerlekli sandalye ile istediğim yere ulaşabiliyorum. Artık kimseye muhtaç olmadan hayatımı devam ettirebileceğim için çok mutluyum” diye konuştu.