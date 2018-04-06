Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114821
ALTIN
172.588
DOLAR
4.0567
STERLİN
5.6711
EURO
4.9613

Kartepe’de engellilerin hayatları kolaylaştırılıyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 63 yaşındaki engelli vatandaş İzzet Uzun’un bahçesine engelli rampası yaptı.Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ilçedeki engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak...

Kartepe’de engellilerin hayatları kolaylaştırılıyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 63 yaşındaki engelli vatandaş İzzet Uzun’un bahçesine engelli rampası yaptı.Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ilçedeki engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak...

06 Nisan 2018 Cuma 14:24
Kartepe’de engellilerin hayatları kolaylaştırılıyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 63 yaşındaki engelli vatandaş İzzet Uzun’un bahçesine engelli rampası yaptı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ilçedeki engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çözüm odaklı çalışmalarına her gün bir yenisini ekliyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şirinsulhiye Mahallesi Şirinağa Sokak’ta oturan 63 yaşındaki engelli İzzet Uzun’un hayatını kolaylaştırmak için girişimde bulundu. Ekipler Uzun’un bahçesinden, yol çıkışına kadar olan 10 metrelik alana ferforjeli engelli rampası yaptı.

Engelli vatandaşların sorunlarını hızlı ve pratik bir şekilde çözmeye devam edeceklerini belirten Başkan Üzülmez, “Engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunların çözümü noktasında ekiplerimiz gereğini yapmaktadır. Sosyal belediyecilik konusunda örnek bir belediye olmak için çalışıyoruz. Engelleri birlikte aşıyoruz diye çıktığımız hizmet yolunda çözüm odaklı yönetim modelimiz gereği hemşehrilerimizin memnuniyeti önceliğimizdir” dedi.

Başkan Üzülmez’e sunduğu hizmet için teşekkür eden İzzet Uzun ise, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Konu komşunun yardımı ile dışarı çıkıyordum. Sabahları yardım etmesi için insan toplamak zorunda iken yapılan rampa ile bana hediye edilen akülü tekerlekli sandalye ile istediğim yere ulaşabiliyorum. Artık kimseye muhtaç olmadan hayatımı devam ettirebileceğim için çok mutluyum” diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dilovası’nda bahar bakımı
Dilovası’nda bahar bakımı
Gebze Belediyesi ekiplerinin ev ziyaretleri devam ediyor
Gebze Belediyesi ekiplerinin ev ziyaretleri devam ediyor
İzmit imar komisyonunda görevler belli oldu
İzmit imar komisyonunda görevler belli oldu

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim