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Kartepe’de bulunan tavuk çiftliklerinde sıkı denetim

Kartepe Belediyesi, ilçede bulunan tavuk çiftliklerinde yapılan kontrol ve denetimleri yoğunlaştırdı.Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Kontrol ve Denetim ekipleri, ilçede yaygın olarak faaliyet gösteren tavuk çiftliklerine yönelik...

Kartepe’de bulunan tavuk çiftliklerinde sıkı denetim

Kartepe Belediyesi, ilçede bulunan tavuk çiftliklerinde yapılan kontrol ve denetimleri yoğunlaştırdı.Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Kontrol ve Denetim ekipleri, ilçede yaygın olarak faaliyet gösteren tavuk çiftliklerine yönelik...

14 Mart 2018 Çarşamba 12:22
Kartepe’de bulunan tavuk çiftliklerinde sıkı denetim

Kartepe Belediyesi, ilçede bulunan tavuk çiftliklerinde yapılan kontrol ve denetimleri yoğunlaştırdı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Kontrol ve Denetim ekipleri, ilçede yaygın olarak faaliyet gösteren tavuk çiftliklerine yönelik denetimlerini arttırdı. Denetleme yaptıkları tavuk çiftliklerinde, insan sağlığına verdikleri önem ve çalışma koşullarının elverişli olması nedeniyle çiftlik sahiplerine teşekkür eden ekipler, diğer yandan insan sağlığını tehdit eden tavuk çiftliklerine ise uyarı yaptı.

Konu ile ilgili açıklama yapan kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Denetimlerde işletmelerin hangi entegre ile çalıştıkları ve kapasiteleri ile ilgili genel konuları kontrol ediyoruz. Aynı zamanda işletmelerin kesinlikle uyması gereken biogüvenlik kurallarına ve asgari ve teknik şartlara uyup uymadıklarını da denetliyoruz. Bu kapsamda işletmelerde ölü çukuru, kuş teli, dezenfeksiyon paspası vb. gibi biogüvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı da kontrol ediliyor” dedi.

Denetimlerde zabıta ekipleri, işletmelerde foseptik çukuru ve sızdırmazlığı konusunda işletme sahiplerine ayrıntılı bilgi vererek çevre ve insan sağlığı konusunun önemine dikkat çektiler.
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