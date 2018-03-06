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Kartepe Belediyesi tekstil atıkları değerlendiriyor

Kartepe Belediyesi tarafından başlatılan proje ile tekstil atıklarının kaynağında ayrı toplanması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 50 tekstil atığı konteyneri yerleştirdi.Kaynağında ayrıştırma çalışmalarına...

Kartepe Belediyesi tekstil atıkları değerlendiriyor

Kartepe Belediyesi tarafından başlatılan proje ile tekstil atıklarının kaynağında ayrı toplanması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 50 tekstil atığı konteyneri yerleştirdi.Kaynağında ayrıştırma çalışmalarına...

06 Mart 2018 Salı 10:52
Kartepe Belediyesi tekstil atıkları değerlendiriyor

Kartepe Belediyesi tarafından başlatılan proje ile tekstil atıklarının kaynağında ayrı toplanması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 50 tekstil atığı konteyneri yerleştirdi.

Kaynağında ayrıştırma çalışmalarına büyük bir hassasiyet ile devam eden Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tekstil atıklarını diğer atıklardan ayrı toplayabilmek için özel bir firma ile üç yıllık protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında ilçenin farklı yerlerinde ilk etapta 50 adet tekstil konteyneri yerleştirildi.Proje ile tekstil alanında ihtiyaç duyulan hammadde konusunda geri kazanımların olması, yeni üretimler sırasında oluşacak sera gazı ve küresel ısınma etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Toplanan tekstil atıkları ham madde olarak kullanılabileceği gibi aynı zamanda kullanılabilecek durumda olanlar az gelişmiş ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

İlk etapta yerleştirilen 50 konteynerin yaygınlaştırılacağını belirten Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, “Kartepe’de Sıfır Atık Projesini uygulamak için kaynağında ayrıştırma çalışmalarına her geçen gün yenisini ekliyoruz. Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefinde olan Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez ’in desteği ile teknik ekibimiz çalışmalara devam ediyor. İlçe olarak biz çevre hassasiyetini arttırmak için bu konuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Kartepe Belediyesinde imzalanan protokol sonrasında konu ile ilgili olarak Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır ise, “Belediye olarak kaynağında ayrıştırma vazgeçilmez önceliklerimizdendir. Ülke olarak doğal kaynaklarımıza sahip çıkarak geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmak vazgeçilmez hedeflerimizdendir” şeklinde konuştu.
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