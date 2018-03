Karslılar’dan Başkan Doğan’a ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, yeni kurulan Kocaeli Karslılar Dernek Başkanı Ali Can Kazgan ile yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Kocaeli Karslılar Dernek Başkanı Ali Can Kazgan ile yönetim kurulu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret oldukça sıcak ve samimi bir havada gerçekleşti. Ziyarette konuşan Kocaeli Karslılar Dernek Başkanı Ali Can Kazgan yeni kurulan bir dernek olduklarını ve bu kapsamda ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, “ Her yaş grubuna hitap edecek projeler hazırlıyoruz. Bu konuda Belediye Başkanımızın da fikirlerini almak istedik” dedi.

Başkan Doğan da ziyaret için konuklarına teşekkür ederek, “Demokrasimizin en önemli zenginliklerinden olan derneklerimizin ayrımcılık, bölgecilik, etnikçilik yapmadan herkesi kucaklayacak faaliyetler içinde olması gerekir. Kendi bölgelerinin kültürlerini, gelenek ve göreneklerini bulundukları yerlerde de sürdürmeleri önemlidir. Yaşadıkları yerleri de sahiplenmeliler. Karslılar olsun diğer hemşeri derneklerimiz olsun Kocaeli’nin hamuruna karışmış durumdalar. Hepimiz İzmitli, Kocaelili olmuşuz. suyunu içip, havasını soluduğumuz Kocaelili olmaktan da gurur duyuyoruz. Kalbimiz burası için atıyor. Fakat doğduğumuz yerleri de unutmuyoruz. Oraların güzel insanlarının, güzel kültürel değerlerini buradaki yeni nesillere de aktararak Kocaeli’nin de gücüne güç katıyoruz. Zaten Kocaeli’nin gücü de bu zenginlikten geliyor. İzmit Belediyesi olarak hemşeri derneklerimizin her zaman yanınızdayız. Öncelikle kültürel ve sosyal faaliyetler ve dayanışma içinde olun. Kurumsallığınızı da güçlendirin. Kurumsal olarak ne kadar güçlü olursanız o kadar çok faaliyette bulunursunuz” diye konuştu.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.