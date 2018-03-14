Karatepe’de alt geçitler mavi ve yeşile boyandı

Kartepe Belediyesi, ilçede bulunan alt geçitlerdeki görsel çirkinliğin ortadan kalması için duvarlarını mavi ve yeşil renge boyuyor.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı boya ekipleri, ilçedeki karayolu ve demiryolu güzergahındaki alt geçitleri estetik görünüme kavuşturmak ve kirliliği ortadan kaldırmak için Kartepe’nin sembol renkleri olan mavi ve yeşile boyuyor. Bakım çalışması kapsamında alt geçitlerde boya çalışması yapan ekipler görüntü kirliliği oluşturan duvarları iyileştiriyor. İlçedeki kara ve demiryolundan yayaların geçişini kolaylaştıran alt geçitlerde gerçekleştirilen boya çalışmalarıyla ilgili Belediye yetkilileri, vatandaşlardan yapılanın korunması anlamında destek beklediğini ifade ettiler.