Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118739
ALTIN
164.761
DOLAR
3.8649
STERLİN
5.3999
EURO
4.7862

Karatepe’de alt geçitler mavi ve yeşile boyandı

Kartepe Belediyesi, ilçede bulunan alt geçitlerdeki görsel çirkinliğin ortadan kalması için duvarlarını mavi ve yeşil renge boyuyor.Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı boya ekipleri, ilçedeki karayolu ve demiryolu güzergahındaki...

Karatepe’de alt geçitler mavi ve yeşile boyandı

Kartepe Belediyesi, ilçede bulunan alt geçitlerdeki görsel çirkinliğin ortadan kalması için duvarlarını mavi ve yeşil renge boyuyor.Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı boya ekipleri, ilçedeki karayolu ve demiryolu güzergahındaki...

14 Mart 2018 Çarşamba 12:06
Karatepe’de alt geçitler mavi ve yeşile boyandı

Kartepe Belediyesi, ilçede bulunan alt geçitlerdeki görsel çirkinliğin ortadan kalması için duvarlarını mavi ve yeşil renge boyuyor.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı boya ekipleri, ilçedeki karayolu ve demiryolu güzergahındaki alt geçitleri estetik görünüme kavuşturmak ve kirliliği ortadan kaldırmak için Kartepe’nin sembol renkleri olan mavi ve yeşile boyuyor. Bakım çalışması kapsamında alt geçitlerde boya çalışması yapan ekipler görüntü kirliliği oluşturan duvarları iyileştiriyor. İlçedeki kara ve demiryolundan yayaların geçişini kolaylaştıran alt geçitlerde gerçekleştirilen boya çalışmalarıyla ilgili Belediye yetkilileri, vatandaşlardan yapılanın korunması anlamında destek beklediğini ifade ettiler.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Doğan’dan esnaf ziyareti
Başkan Doğan’dan esnaf ziyareti
Kartepe’de bulunan tavuk çiftliklerinde sıkı denetim
Kartepe’de bulunan tavuk çiftliklerinde sıkı denetim
Başkan Köşker, Pazarcılar Odası’nı ağırladı
Başkan Köşker, Pazarcılar Odası’nı ağırladı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim