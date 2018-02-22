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Kağıtsporlu atletler, Mersin’den iki madalya ile döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağısporlu atletler Mersin’deki Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası’nda bir altın ve bir bronz madalya kazandı.Mersin’de düzenlenen Atmalar Ligi’nin ilk kademesi olan Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası müsabakaları...

Kağıtsporlu atletler, Mersin’den iki madalya ile döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağısporlu atletler Mersin’deki Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası’nda bir altın ve bir bronz madalya kazandı.Mersin’de düzenlenen Atmalar Ligi’nin ilk kademesi olan Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası müsabakaları...

22 Şubat 2018 Perşembe 10:25
Kağıtsporlu atletler, Mersin’den iki madalya ile döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağısporlu atletler Mersin’deki Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası’nda bir altın ve bir bronz madalya kazandı.

Mersin’de düzenlenen Atmalar Ligi’nin ilk kademesi olan Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası müsabakaları sonuçlandı. 17-18 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyona Mersinli eski milli atlet Seyfi Alanya adına gerçekleştirildi. İki gün süren ve toplam 32 grupta yarışmaların yapıldığı kupada 287 atıcı mücadele etti. Şampiyonanın ilk günü oldukça çekişmeli müsabakalara sahne oldu. U16 müsabakalarında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü alt yapısından yetişen sporcu Abdulkadir Türk de ilk önemli şampiyonasına katıldı. Türk, disk atma branşında katıldığı yarışmada 44 metrelik atışıyla 3’üncü olmayı başardı.

Şampiyonanın ikinci gününde Yıldızlar Kategorisi Cirit branşında piste çıkan mavi beyazlı bir diğer isim olan Doğan Çiftçi, 64,81 metrelik atışıyla rakiplerini geride bırakarak 1’inci oldu. Önemli bir atış gerçekleştiren sporcumuz bu atışıyla Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ne seçilerek olimpiyatlara gitme yolunda hedefine bir adım daha yaklaştı. Antrenör Hakan Yiğit müsabakaların ardından, “Sporcularımızı göstermiş oldukları gayret ve başarıdan dolayı tebrik ediyorum” dedi.
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