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Kadına şiddet resimlere yansıdı

KO-MEK, kadına ve çocuğa şiddete yönelik farkındalık oluşturmak için hem Gebze hem de İzmit’te karma sergi açtı.Kadına ve çocuğa şiddete karşı farkındalık oluşturmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları...

Kadına şiddet resimlere yansıdı

KO-MEK, kadına ve çocuğa şiddete yönelik farkındalık oluşturmak için hem Gebze hem de İzmit’te karma sergi açtı.Kadına ve çocuğa şiddete karşı farkındalık oluşturmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları...

14 Mart 2018 Çarşamba 12:21
Kadına şiddet resimlere yansıdı

KO-MEK, kadına ve çocuğa şiddete yönelik farkındalık oluşturmak için hem Gebze hem de İzmit’te karma sergi açtı.

Kadına ve çocuğa şiddete karşı farkındalık oluşturmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları Gebze ve İzmit’te iki ayrı noktada karma sergi açılışı gerçekleştirdi. İzmit’te açılan sergide yağlı boya ve kara kalem çalışmaların yer aldığı 15 kursiyerin 49 eseri yer aldı. Sergi kapsamında kursiyerler alanda canlı çalışmalarda yaparak kadın ve çocuklara yönelik şiddete dikkat çekti.

Gebze’de açılan sergide ise iğne oyası ve 3 boyutlu rölyef eserlerin yanı sıra takı tasarımı ve şiş örgü ile iğne oyası eserler yer aldı. Açılıştan itibaren yoğun ziyaretçi katılımının olduğu sergilerde, sanatseverler eserler ve KO-MEK hakkında bilgi alarak kurslara başvuru yaptılar. 12 ilçede 42 kurs merkezinde şimdiye kadar 516 bin kursiyere eğitim veren KO-MEK meslek ve sanat alanında 326 farklı branşta eğitimlerine devam ediyor.
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