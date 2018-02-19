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İzmit’teki çay bay bahçesi 2.7 milyona kiralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde belediyeye ait bir çay bahçesi düzenlenen ihalede 3 yıl için 2.7 milyon TL’lik rekor bir ücrete kiralandı.İzmit Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazlar için düzenlediği ihalede rekor gelir elde edildi. Emine Zeybek...

İzmit’teki çay bay bahçesi 2.7 milyona kiralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde belediyeye ait bir çay bahçesi düzenlenen ihalede 3 yıl için 2.7 milyon TL’lik rekor bir ücrete kiralandı.İzmit Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazlar için düzenlediği ihalede rekor gelir elde edildi. Emine Zeybek...

19 Şubat 2018 Pazartesi 13:21
İzmit’teki çay bay bahçesi 2.7 milyona kiralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde belediyeye ait bir çay bahçesi düzenlenen ihalede 3 yıl için 2.7 milyon TL’lik rekor bir ücrete kiralandı.

İzmit Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazlar için düzenlediği ihalede rekor gelir elde edildi. Emine Zeybek başkanlığında Belediye Encümeninde gerçekleşen ihalede 12 taşınmazın 11’i kiraya verildi. En büyük katılım ise Fevziye Çay Bahçesinin kiralanması için düzenlenen ihalede gerçekleşti. 12 isteklinin katıldığı çay bahçesi ihalesi aylık 20 bin TL’den başladı. 3 turun sonunda çay bahçesi aylık 75 bin liraya kiralandı. KDV hariç 2 milyon 700 bin TL bedeli olan Fevziye Çay Bahçesinin 3 yıllık kira bedelinin peşin olacağı kaydedildi.

Belediye Encümeni’ndeki ihalede kiraya verilen taşınmazların kira sözleşmelerinin 3 yıl olacağı kaydedildi.
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