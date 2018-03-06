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İzmit’te merdivenler onarılacak

İzmit Belediyesi, ilçenin 37 noktasında bulunan merdivenlerde onarım çalışması yapacak.İzmit Belediyesi, Bekirpaşa ve Alikahya bölgesindeki merdivenleri onaracak. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Bekirpaşa ve Alikahya’da 37 ayrı noktadaki...

İzmit’te merdivenler onarılacak

İzmit Belediyesi, ilçenin 37 noktasında bulunan merdivenlerde onarım çalışması yapacak.İzmit Belediyesi, Bekirpaşa ve Alikahya bölgesindeki merdivenleri onaracak. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Bekirpaşa ve Alikahya’da 37 ayrı noktadaki...

06 Mart 2018 Salı 10:39
İzmit’te merdivenler onarılacak

İzmit Belediyesi, ilçenin 37 noktasında bulunan merdivenlerde onarım çalışması yapacak.

İzmit Belediyesi, Bekirpaşa ve Alikahya bölgesindeki merdivenleri onaracak. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Bekirpaşa ve Alikahya’da 37 ayrı noktadaki eskiyen merdivenlerin bakım ve onarımı için açılan ihaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 843 bin 963 lira olan ihaleye katılan firmalar tarafından verilen en düşük teklif 678 bin 372 TL olurken, gelen en yüksek teklif ise 754 bin TL oldu. Komisyon teklifleri değerlendirip işi alan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacağı öğrenilirken, ihaleyi kanacak firmanın merdiven onarım işini 6 ay içinde tamamlayacağı kaydedildi.
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