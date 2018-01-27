İzmit Zabıtası’ndan ceza uyarısı

İzmit Belediyesi Zabıt Müdürlüğü, öğretim görevlisi K.T. ve öğrencisi Y.K’nin sokak hayvanlarını beslemek için çöplerden yiyecek topladıkları için ceza yazıldığına dair basında çıkan iddialar konusunda açıklama yaptı.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi K.T. ile öğrencisi Y.K’nin sokak hayvanlarını beslemek için çöplerden yiyecek topladıkları için ceza yazıldığına dair basında çıkan iddialarına cevap verildi.

Zabıtadan yapılan açıklamada, söz konusu şahısların olayı çarpıtarak kamuoyunu yanılttıkları belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Sokak hayvanlarını besledikleri için ceza kesildi şeklinde basında yer alan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır. Söz konusu şahıslar, her gün binlerce kişinin gelip geçtiği İstiklal Caddesi üzerindeki Vergi Dairesi ile bankamatiklerin bulunduğu bir yerde eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. Şahıslar çöplerden topladıkları, kasaplardan aldıkları çiğ et, sakatat, kemikli tavuk parçalarını belirtilen yerde sokak hayvanlarına vererek kadınların, çocukların, yaşlıların caddeden geçmelerini engellemekte, çevre kirliliği, koku, haşere gibi zararlıların üremesi gibi olumsuzluklara neden olmuşlardır."

“Gerek vatandaşlardan gerekse bölge esnafından ortaya çıkan olumsuzluklar yüzünden belediyemize çok sayıda şikayet olmuştur. Çiğ et ve hayvansal ürünler ile kedi ve köpeklerin beslenmesi bir çok paraziter hastalığın yayılmasına sebep olabilmektedir. Bölgede lokanta ve gıda ürünü satan esnaf sayısının fazla olması söz konusu riski katlayarak artırmaktadır. Ayrıca çiğ et ile beslenen hayvanlardan kaynaklanan kist hidatik ve tenia spp. gibi bir çok ciddi hastalık halk ve hayvan sağlığını tehdit etmektedir."

“Hem halk sağlığı hem de sokak hayvanlarının sağlığı için veteriner hekim eşliğinde ortak çalışma yapılması hususunda şahıslara teklifte bulunulmuş fakat söz konusu şahıslar bu iş birliği ve destek talebimizi kabul etmemişlerdir. Zabıta ekipleri tarafından çevre ve insan sağlığını tehdit edecek şekilde hayvan besleyen kişiler defalarca yazılı ve sözlü olarak uyarılmalarına rağmen bu uyarıları dikkate almamışlardır. Bunun üzerine Belediye Encümeni tarafından 27 Ekim 2016 tarihinde şahıslar hakkında ceza-i işlem uygulanmıştır. Şahıslar, Encümen kararının iptali için mahkemeye başvurmuşlar, mahkeme itirazı reddetmiştir. İzmit Belediyesi olarak sokak hayvanlarına yönelik örnek çalışmalarımız kamuoyu tarafından yakından bilinmektedir. Yaklaşık 3 ay önce meydana gelen bir olayın yeniymiş gibi kamuoyuna yansıtılması kasıttan başka bir şey değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”