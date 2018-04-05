İzmit imar komisyonunda görevler belli oldu

İzmit Belediyesi İmar Komisyonu’nda düzenlenen yeni dönemin ilk toplantısında, İmar Komisyon Başkanlığı görevini Aykut Bozkurt’a verildi.

İzmit Belediyesi İmar Komisyonu yeni dönemin ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Yapılan görev dağılımına göre, İmar Komisyon Başkanlığı görevini Aykut Bozkurt, başkan yardımcılığı görevini Güzin Taştekin yaparken Erdoğan Çakır, İlker Ulusoy ve Veli Beyaztaş da üye olarak görev yapacaklar. Görev dağılımı sonrası açıklamada yapan İzmit Belediyesi İmar Komisyon Başkanı Aykut Bozkurt, “4 yıl boyunca İmar Komisyon Başkanlığı yapan Zekeriya Özak’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizlere bu görevi layık gören başta AK Parti İlçe Başkanımız Hasan Ayaz’a, İzmit Belediye Başkanımız Nevzat Doğan’a, mecliste oylarıyla bizleri seçen meclis üyesi arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. AK Partili ve CHP’li üye arkadaşlar, bürokrat ve komisyon üyesi arkadaşlarımızla şehrimize güzel hizmetler vereceğimiz inanıyorum” dedi.