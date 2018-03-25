Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116603
ALTIN
172.438
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6086
EURO
4.9052

İzmit Belediyesi’nden meyve yetiştiriciliği eğitimi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen meyve yetiştiriciliği eğitimleri vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.İzmit Belediyesi tarafından meyve yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından...

İzmit Belediyesi’nden meyve yetiştiriciliği eğitimi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen meyve yetiştiriciliği eğitimleri vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.İzmit Belediyesi tarafından meyve yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından...

25 Mart 2018 Pazar 12:02
İzmit Belediyesi’nden meyve yetiştiriciliği eğitimi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen meyve yetiştiriciliği eğitimleri vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi tarafından meyve yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ceviz, kivi ce yarı bodur meyve yetiştiriciliği eğitimi teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi. İzmit Modern Hayvan Pazarı’nda teorik, Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde de pratik olarak gerçekleştirilen eğitimler Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Erdal Orman, Dr. Adnan Doğan ve Dr. Kemal Abdurrahim Kahraman tarafından verildi.

Çiftçiler tarafından ilgi gören eğitimde kursiyerler, İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtfaiye Terminal Müfrezesi ’ne yeni bina
İtfaiye Terminal Müfrezesi ’ne yeni bina
Başkan Karaosmanoğlu: “Daha yeşil bir Kocaeli için çalışıyoruz”
Başkan Karaosmanoğlu: “Daha yeşil bir Kocaeli için çalışıyoruz”
İzmit Belediyesi, turistler için otobüs kiralıyor
İzmit Belediyesi, turistler için otobüs kiralıyor

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim