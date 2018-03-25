İzmit Belediyesi’nden meyve yetiştiriciliği eğitimi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen meyve yetiştiriciliği eğitimleri vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi tarafından meyve yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ceviz, kivi ce yarı bodur meyve yetiştiriciliği eğitimi teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi. İzmit Modern Hayvan Pazarı’nda teorik, Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde de pratik olarak gerçekleştirilen eğitimler Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Erdal Orman, Dr. Adnan Doğan ve Dr. Kemal Abdurrahim Kahraman tarafından verildi.

Çiftçiler tarafından ilgi gören eğitimde kursiyerler, İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.