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İzmit Belediyesi’nden kardeş Travnik’e destek

İzmit Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan Travnik’teki Kanton Hastanesi’nin jinekoloji bölümünün yenilenmesiyle ilgili protokol İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Merkez Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Leindo ve hastanenin başhekim...

İzmit Belediyesi’nden kardeş Travnik’e destek

İzmit Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan Travnik’teki Kanton Hastanesi’nin jinekoloji bölümünün yenilenmesiyle ilgili protokol İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Merkez Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Leindo ve hastanenin başhekim...

22 Mart 2018 Perşembe 12:29
İzmit Belediyesi’nden kardeş Travnik’e destek

İzmit Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan Travnik’teki Kanton Hastanesi’nin jinekoloji bölümünün yenilenmesiyle ilgili protokol İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Merkez Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Leindo ve hastanenin başhekim Mirsad Granov arasında imzalandı.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, hem hastanedeki yenileme çalışma protokolünü imzalamak hem de Travnik’in geleneksel belediye günü etkinliklerine katılmak için 5 kişilik bir ekiple Bosna Hersek’e gitti. Travnik’te çeşitli temaslarda bulunan Başkan Doğan, Travnik Kanton Hastanesini de ziyaret etti. Başkan Doğan burada hastanenin jinekoloji bölümünün yenilenmesiyle ilgili protokolü imzaladıktan sonra çocuk servisini ziyaret ettiği hastanenin doktorlarıyla da görüştü.

Travnik temaslarıyla ilgili olarak konuşan Başkan Doğan, “Burada yapacağımız bu projenin farklı anlamları olduğunu düşünüyorum. Atalarımız bu topraklarda asırlarca burada yaşayan insanlar için önemli işler yapmışlardı. Bunu yaparken de hiç kimsenin dininden, dilinden, ırkından dolayı bir ayrımcılık içinde olmadılar. İnsana hizmet etme, insana hizmetin Hak’a hizmet olduğu düşüncesi içinde olmuşlardır. İzmit Belediyesi olarak Travnik’te de yapacağımız çalışmalar her iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecek” dedi.
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