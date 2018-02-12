İzmit Belediyesi toplumun her kesimine erişiyor

İzmit Belediyesi Alevi vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için cemevlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Gültepe ve Tavşantepe mahalleleriyle Bayraktar ve Balören köylerinde bulunan cemevlerinin temizliğinin yanı sıra vefat edenlerin yakınlarına taziye ve okuma ziyaretleri ile hayır lokması dağıtımı yapıyor.

Belediyenin sunduğu hizmetten memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise, “Acımıza da mutluluğumuza da ortak olan İzmit Belediye Başkanımız Nevzat Doğan ve ekibine teşekkür ederiz” dediler.