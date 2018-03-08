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İzmit Belediyesi meyve yetiştiriciliği eğitimi verecek

İzmit Belediyesi tarafından çeşitli meyvelerin yetiştiriciliği hakkında eğiti verilecek.

İzmit Belediyesi meyve yetiştiriciliği eğitimi verecek

İzmit Belediyesi tarafından çeşitli meyvelerin yetiştiriciliği hakkında eğiti verilecek.

08 Mart 2018 Perşembe 13:40
İzmit Belediyesi meyve yetiştiriciliği eğitimi verecek

İzmit Belediyesi tarafından çeşitli meyvelerin yetiştiriciliği hakkında eğiti verilecek.

İzmit Belediyesi meyve yetiştiriciliği hakkında bilgi verecek. Belediye Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek eğitimde ceviz, kivi ce yarı bodur meyve yetiştiriciliği hakkında bilgiler aktarılacak. 12 Mart Pazartesi sabah saat 10.30 da Solaklar Yolu üzerindeki Modern Hayvan Pazarı’nda gerçekleşecek.

Eğitimler, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Erdal Orman, Dr. Adnan Doğan ve Dr. Kemal Abdurrahim Kahraman tarafından verilecek. Teorik eğitimin ardından katılımcılara uygulamalı olarak da bilgilendirmede bulunulacağı kaydedildi.
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