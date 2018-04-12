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İzmit Belediyesi akaryakıt istasyonunu satacak

İzmit Belediyesi, düzenleyeceği ihalelerle mülkiyetindeki akaryakıt istasyonunu satarak Fevziye Çay Bahçesini de kiralayacak.Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi’nde Gündoğdu yolu üzerindeki...

İzmit Belediyesi akaryakıt istasyonunu satacak

İzmit Belediyesi, düzenleyeceği ihalelerle mülkiyetindeki akaryakıt istasyonunu satarak Fevziye Çay Bahçesini de kiralayacak.Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi’nde Gündoğdu yolu üzerindeki...

12 Nisan 2018 Perşembe 16:05
İzmit Belediyesi akaryakıt istasyonunu satacak

İzmit Belediyesi, düzenleyeceği ihalelerle mülkiyetindeki akaryakıt istasyonunu satarak Fevziye Çay Bahçesini de kiralayacak.

Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi’nde Gündoğdu yolu üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonu 2 Mayıs Çarşamba günü ihaleyle satışa çıkartılacak. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alan üzerinde 4 adet pompanın bulunduğu benzin istasyonunda motorin ve LPG satışının yanı sıra yağ değişimi, oto yıkama ve markette bulunuyor. 8 milyon muhammen bedelle satışa çıkartılan akaryakıt istasyonuyla ilgilenenlerin 30 Nisan Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği açıklandı. 2 Mayıs Çarşamba saat 12.00 deki akaryakıt istasyonu ihalesinin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Ayrıca aynı gün Hatipköy’deki 211 metrekarelik tarlanın da 110 bin 775 lira muhammen bedelle satışa çıkartılacak.

İzmit Belediyesi bir başka ihale ile de mülkiyetindeki Fevziye Çay Bahçesini 27 bin 500 aylık muhammen bedelle kiraya verecek. Daha önceden yapılan ilk ihalede çay bahçesi aylığı 75 bin liraya alıcı bulmuş fakat parası yatırılmadığı için ihale iptal olmuştu. Aylık 45 bin lira muhammen bedelle yapılan ikinci ihaleye ise talipli çıkmamıştı. 2 Mayıs Çarşamba günü yapılacak ihaleyle Fevziye Çay Bahçesi 27 bin 500 aylık muhammen bedelle yeniden kiraya verilecek. 3 yıllık ve peşin olacak ihaleyle ilgilenenlerin 30 Nisan Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne başvurulması gerektiği açıklandı.
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