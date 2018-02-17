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İtfaiyeden karda arama kurtarma tatbikatı

Kocaeli İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi Kartepe’de ‘2018 Kış Arama Kurtarma Tatbikatı’ gerçekleştirdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhtemel olaylara karşı her an hazırlıklı olmak için eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli İtfaiyesi...

İtfaiyeden karda arama kurtarma tatbikatı

Kocaeli İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi Kartepe’de ‘2018 Kış Arama Kurtarma Tatbikatı’ gerçekleştirdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhtemel olaylara karşı her an hazırlıklı olmak için eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli İtfaiyesi...

17 Şubat 2018 Cumartesi 10:51
İtfaiyeden karda arama kurtarma tatbikatı

Kocaeli İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi Kartepe’de ‘2018 Kış Arama Kurtarma Tatbikatı’ gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhtemel olaylara karşı her an hazırlıklı olmak için eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli İtfaiyesi hizmet içi eğitim programı çerçevesinde tatbikat gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerince Kartepe Kuzuyayla Molla Yakup Çayırı mevkiinde ‘2018 Kış Arama Kurtarma’ tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat, Kocaeli İtfaiyesi personelinin ‘Karda Arama Kurtarma ve Çığ Tehlikesi’ olaylarına müdahale imkân ve kabiliyetlerini arttırmak amacı ile yapıldı. Tatbikata Kocaeli İtfaiyesi’nden 15 personel görev aldı. Karda ve zorlu koşullarda 7 saat süreyle yapılan tatbikat başarıyla sona erdi. Senaryo gereği gerçekleşen tatbikatta Kartepe Kuzuyayla Molla Yakup Çayırı mevkiine kamp ve kayak amaçlı giden dört kişi kurtarıldı. Senaryoya göre bu dört kişiden biri kamp alanından uzaklaşarak kayboldu. Kaybolan şahsa ulaşamayan vatandaşlar İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istediler. Kaybolan şahsın uğrayabileceği çığ, donma, düşme gibi riskleri göz önünde bulunduran kurtarma ekipleri gerekli donanımla olay yerine gitti.

Olay yerine gelen Kocaeli İtfaiyesi personeli arama kurtarma ekibi tarafından dağın yamacında aramalar sonucu kaybolan şahsın yeri tespit edildi. Oluşturulan emniyet sistemleri ve kurtarma ekipmanlarıyla dağın engebeli yamacından tahliye çalışması yapıldı. Kurtarılan şahıs sağlık ekiplerine ulaştırıldı.
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