Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115060
ALTIN
173.011
DOLAR
4.0362
STERLİN
5.6696
EURO
4.9544

İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası’nda 3’üncü etaba gelindi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası’nın 3’üncü etabı yapılacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 4 etaptan oluşan İllerarası Karate-Do...

İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası’nda 3’üncü etaba gelindi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası’nın 3’üncü etabı yapılacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 4 etaptan oluşan İllerarası Karate-Do...

06 Nisan 2018 Cuma 14:47
İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası’nda 3’üncü etaba gelindi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası’nın 3’üncü etabı yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 4 etaptan oluşan İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası’nın üçüncü etabını 7 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirecek. Üçüncü etap müsabakaları, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı onuruna düzenlenecek. Şampiyonanın 3’üncü etap müsabakaları Kocaeli Üniversitesi’nin Umuttepe’deki Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda 09.00’da başlayacak.

Kata ve kumite kategorilerindeki şampiyonaya 10 ilden 55 kulüp ve 800 ile bin 200 arasında sporcunun katılması bekleniyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Doğan: “71 tarihi değerin restorasyonunu gerçekleştirdik”
Başkan Doğan: “71 tarihi değerin restorasyonunu gerçekleştirdik”
Körfez Zabıtasına ‘stres’ eğitimi
Körfez Zabıtasına ‘stres’ eğitimi
Kartepe’de gıda yardımları sürüyor
Kartepe’de gıda yardımları sürüyor

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim