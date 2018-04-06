İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası’nda 3’üncü etaba gelindi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası’nın 3’üncü etabı yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 4 etaptan oluşan İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası’nın üçüncü etabını 7 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirecek. Üçüncü etap müsabakaları, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı onuruna düzenlenecek. Şampiyonanın 3’üncü etap müsabakaları Kocaeli Üniversitesi’nin Umuttepe’deki Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda 09.00’da başlayacak.

Kata ve kumite kategorilerindeki şampiyonaya 10 ilden 55 kulüp ve 800 ile bin 200 arasında sporcunun katılması bekleniyor.