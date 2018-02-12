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İl Protokolü Şehit Ağçay’ın evini ziyaret etti

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve il protokolü, Hakkari’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Gebzeli Şehit İlker Ağçay’ın baba ocağını ziyaret etti. Ziyarette şehidin babası Erol Ağçay’ın babası oğlunun adının bir...

İl Protokolü Şehit Ağçay’ın evini ziyaret etti

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve il protokolü, Hakkari’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Gebzeli Şehit İlker Ağçay’ın baba ocağını ziyaret etti. Ziyarette şehidin babası Erol Ağçay’ın babası oğlunun adının bir...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:42
İl Protokolü Şehit Ağçay’ın evini ziyaret etti

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve il protokolü, Hakkari’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Gebzeli Şehit İlker Ağçay’ın baba ocağını ziyaret etti. Ziyarette şehidin babası Erol Ağçay’ın babası oğlunun adının bir okulda yaşatılmasını istedi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Hakkari’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Gebzeli Şehit İlker Ağçay’ın baba ocağını ziyaret etti. Vali Aksoy’a ziyareti sırasında AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, askeri erkan, diyanet yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri eşlik etti. Kur’an tilavetinin ardından şehit ailesi taziyeleri kabul etti. Vali Aksoy, Şehit İlker Ağçay’ın babasına Kur’an-ı Kerim hediye etti. Şehidin babası, Vali Aksoy’a oğlunun adının bir okulda yaşatılması talebini iletti.
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