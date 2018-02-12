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Gölcük Yüzbaşılar trafiği rahatlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Yüzbaşılar mevkiinde köprülü kavşak yapılacak.Kavşağın yapımı için ilk adımı atan Büyükşehir Belediyesi işi yüklenecek firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. Kocaeli Büyükşehir...

Gölcük Yüzbaşılar trafiği rahatlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Yüzbaşılar mevkiinde köprülü kavşak yapılacak.Kavşağın yapımı için ilk adımı atan Büyükşehir Belediyesi işi yüklenecek firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. Kocaeli Büyükşehir...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:22
Gölcük Yüzbaşılar trafiği rahatlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Yüzbaşılar mevkiinde köprülü kavşak yapılacak.

Kavşağın yapımı için ilk adımı atan Büyükşehir Belediyesi işi yüklenecek firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ihaleye 8 firma katıldı. Firmalar tarafından ihalede verilen en yüksek teklif 25 milyon 237 bin TL, en düşük teklif ise 20 milyon 457 bin TL olarak kaydedildi. İhaleyi kazanan firma tekliflerin incelenmesinin ardından açıklanacak.

Proje kapsamında yaklaşık 190 metre uzunluğunda, 8 açıklıklı öngermeli basit kirişli köprü yapılacak. Kavşak alanında şeffaflık sağlanarak, çevre yerleşimleri, estetik açıdan en az rahatsız edilmek suretiyle köprü altında dönel kavşak ile geri dönüşler için uygun, güvenli alan bırakılması için köprü boyu uzun tutulacak.

Gölcük-2, Değirmendere köprülü kavşaklarından sonra Yüzbaşılar kavşağı bölgedeki trafiği transit hale getirecek. Gölcük-2 kavşağından sonra yer alan ve mevcutta trafik ışıklarıyla kontrol edilen Yüzbaşılar Kavşağı köprülü kavşakla rahat bir nefes alacak. İzmit -Yalova karayolu üzerinde mevcut Değirmendere ve Gölcük-2 kavşakları ile transit geçiş yapan anayol trafiği, projenin tamamlanmasıyla Yüzbaşılar mevkiinde akış sağlanacak.
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