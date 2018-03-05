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GKM Harun Serkan Aktaş’ı ağırladı

Gebze Belediyesi Mart ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Harun Serkan Aktaş Gebzelilerle bir araya geldi.Gebze Belediyesi Mart ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Harun Serkan Aktaş Gebzelilerle bir araya geldi. Gebze Belediyesi ve Çay...

GKM Harun Serkan Aktaş’ı ağırladı

Gebze Belediyesi Mart ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Harun Serkan Aktaş Gebzelilerle bir araya geldi.Gebze Belediyesi Mart ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Harun Serkan Aktaş Gebzelilerle bir araya geldi. Gebze Belediyesi ve Çay...

05 Mart 2018 Pazartesi 14:18
GKM Harun Serkan Aktaş’ı ağırladı

Gebze Belediyesi Mart ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Harun Serkan Aktaş Gebzelilerle bir araya geldi.

Gebze Belediyesi Mart ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Harun Serkan Aktaş Gebzelilerle bir araya geldi. Gebze Belediyesi ve Çay House Mabeyn iş birliğinde düzenlenen sohbet tadındaki konferansa Gebzeliler büyük ilgi gösterdi. Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Hayatınız Yolunda Gitmiyor Mu? Gelin Dertleşelim” konulu konferansına ile Harun Serkan Aktaş konuşmacı olarak katıldı.

Konferanstaki konuşmasında insanların sahip olduğu maddi durum ve şükür konularından bahseden Aktaş, “Evet bugün buraya geldiniz, gerçekten hayatınız yolunda gitmediği için mi geldiniz. Hayatı yolunda gitmediğini sanan bir sürü insan var. Hayatı yolunda gittiğini sanan da bir sürü insan var. Aslında hiçbir şey bizim gördüğümüz gibi olmaya bilir. Öncelikle halimize şükredelim. Ne insanlar var halinden memnun olmayan, başka insanların yerinde olmak için dua eden birçok insan maddi halinden şikayet eder. Peygamberimiz derki, ‘şükrünü eda edebileceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan daha makbuldür’. Allah sadece sevdiği insanlara mı mal, mülk para verir. Hayır tabii. Allah aklına gelmiyor, namaz kılmıyorsun, görevlerini yerine getirmiyorsun ve her şey yolunda gidiyor. Bu işte insanı korkutmalı. İnsan sadece malının sadakasını zekatını vermekle yükümlü değildir. Allah’ın verdiği bize nimetler sadece mal, mülk para değil. Sağlığımız, yediğimiz, içtiğimiz nimetler aklınıza gelebilecek her şeyden sorumluluklarımız var” dedi.
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