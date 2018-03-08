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Genel Sekreter Bayram, belediyedeki kadın personelin kadınlar gününü kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında çalışan kadın personellerin ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram,...

Genel Sekreter Bayram, belediyedeki kadın personelin kadınlar gününü kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında çalışan kadın personellerin ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram,...

08 Mart 2018 Perşembe 14:56
Genel Sekreter Bayram, belediyedeki kadın personelin kadınlar gününü kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında çalışan kadın personellerin ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kurum bünyesinde çalışan kadın personellere ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ vesilesiyle karanfil hediye etti. Karanfil dağıtımında renkli anlar yaşandı. Genel Sekreter İlhan Bayram’ın yanı sıra daire başkanları da kendi bünyesinde çalışan kadın personellere karanfil dağıttı.
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