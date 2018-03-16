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Gençlere teşekkür belgelerini Başkan Köşker verdi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Gençlik Merkezinde düzenlenen sertifika töreninde gençlere teşekkür belgesi verdi.Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Gençlik Merkezinde düzenlenen sertifika törenine katıldı. Törende gençlerle...

Gençlere teşekkür belgelerini Başkan Köşker verdi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Gençlik Merkezinde düzenlenen sertifika töreninde gençlere teşekkür belgesi verdi.Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Gençlik Merkezinde düzenlenen sertifika törenine katıldı. Törende gençlerle...

16 Mart 2018 Cuma 15:33
Gençlere teşekkür belgelerini Başkan Köşker verdi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Gençlik Merkezinde düzenlenen sertifika töreninde gençlere teşekkür belgesi verdi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Gençlik Merkezinde düzenlenen sertifika törenine katıldı. Törende gençlerle bir araya gelen Başkan Köşker’e İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz da eşlik etti. Programda geçlerin istek ve taleplerini de dinleyen Köşker, “Burada sizlerle bir araya gelmek, sohbet etmek oldukça güzel. Burada paylaşımlarda bulunuyoruz, istişareler yapıyor, sohbet ediyoruz. Her şeyden önemlisi gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu unutmamak lazım. Türkiye’nin en büyük özelliklerinden biri genç bir nüfusa sahip olması. Genç nüfusumuzla birlikte ülkemizi çok daha iyi yerlere taşıyacağız inşallah” dedi.

Konuşmaların ardından Köşker, gençlere teşekkür belgelerini takdim etti.
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