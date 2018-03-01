Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar dağıtıldı

KOCAELİ(İHA) – Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde yürütülen “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi” kapsamında 12 ilçeden 12 okul öğretmenine robotik set ve bilgisayar dağıtım programı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi” kapsamında 12 ilçeden 12 okula robotik set ve bilgisayar dağıtımı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen projeyle Kocaeli’nin sera gazı envanteri çıkarılarak iklim değişikliği eylem planının hazırlanmasıyla birlikte iklim ve bilim faaliyetleri çerçevesinde öğrenci ve öğretmenlerin farkındalığının arttırılması hedefleniyor. Verilen robotik setler ile ise, ikilim değişikliği, çevre, yenilenebilir enerji, atıkların bertarafı gibi konularda okullardan seçilen 25 öğrencinin proje yapmasını sağlamak amaçlanıyor.

İzmit’te bir otelde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, proje kapsamında belirlenen okulların yöneticileri ve protokol üyeleri katıldı. Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve ana faydalanıcı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” alt bileşeninde uygulanıyor.

Proje kapsamında belirlenen okulların bilişim öğretmenlerine, kalite planı seçme kriterleri uyarınca eğitimler verildi. Eğitim programları doğrultusunda öğretmenlere Büyükşehir Belediyesi uzmanları tarafından Robotik Kodlama Eğitimleri de sunuldu. Büyükşehir, aynı zamanda proje kapsamında belirlenen okullardaki öğrencilerin kullanması amacıyla “Robotik Eğitim Seti, Robotik Yenilenebilir Enerji Seti, Programlanabilir İnsansı Robot Seti, Programlanabilir Premium Robot Seti ve bilgisayar” malzemeleri verecek. Yine proje kapsamında Kocaeli Bilim Merkezine Programlanabilir İnsansı Robot Seti, Çizim Robotu Seti, Üst Düzey Robot Seti, İki eksenli Çizim Robot Seti, 6 Ayaklı Robot Paketi ve Drone Robot Seti” malzemeleri robotik ve kodlama eğitimi amacıyla kullanılmak üzere verildi.

Robotik set ve bilgisayar dağıtımda konuşarak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram “Büyükşehir Belediyesi olarak şehirleşme anlamında ve çevre anlamında birçok yatırım yapıyoruz. Bu proje önemli bir proje ve gördüğüm kadarıyla başarılı da bir proje. İklim değişikliğiyle ilgili dünyanın birçok ülkesi 1980’li yıllardan itibaren çalışmalar başladırlar. Dünya bu konuda değişik ve alternatif kaynaklar üretmeye çalışıyor. Kocaeli’nde su kaynaklarının kullanımına ve sera gazı salımına dikkat edilmesi gerekiyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu konular üzerinde dikkatli ve hassasiyetle duruyoruz. Bu şehirde su kullanım kültürünün oluşturulması ve sanayinin de kurallara uyarak, belirli limitlerin belirlenmesi gerekmektedir. Büyükşehir Belediyemizin yenilenebilir enerjiyle ilgili birçok projesi ve faaliyeti bulunmaktadır” dedi.

Eğitimin beşikten mezara kadar olduğunu belirten Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ise, “Kocaeli’nde eğitim bir mesafe kat ettiysek, eğitimde bir yere gelmişsek bunun en büyük paylarında birisi de Büyükşehir Belediyemize aittir. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte eğitim alanında Türkiye’ye örnek teşkil edecek projelere imza attık. Bu projeyle çevre bilinci çocuklarımıza aşılanıyor. O yüzden bu proje çok önemlidir. Çevre bilincini okul öncesi çağdan itibaren aşılamak gerekiyor” diye konuştu.

Programda projeyle ilgili ayrıntıları paylaşan ve sunum gerçekleştiren İzmit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Hasan Burçin Menteş de, “Bu proje Türkiye’de kabul edilen 45 projeden birisidir. Yaklaşık 190 bin avro hibe aldığımız bu projenin genel hedefi, yerel düzeydeki iklim değişikliğiyle mücadele alanında kapasite geliştirmeye katkıda bulunmak, araştırmak ve bununla ilgili eylem planı hazırlamaktır. Projeyle öğrencilerin, öğretmenlerin, kamu ve tüzel kişiliklerin ve Kocaeli halkının farkındalığının arttırılması hedefleniyor” şeklinde konuştu.

Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç tarafından, proje kapsamında seçilen okulların öğretmenlerine bilgisayar verildi.