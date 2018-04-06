Gebze Belediyesi ekiplerinin ev ziyaretleri devam ediyor

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her gün düzenli olarak ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Yaşlı vatandaşların fatura ödemelerine, market alışverişlerine, berber ihtiyaçlarından, bakımına kadar tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen hizmet timi, acil ihtiyaçlı ailelere gıda kolisi de hediye ederek hem gönül hem de hayır duası alıyor. Tespit edilen yaşlı, hasta, yatalak ve engelli vatandaşların ihtiyaçları dinlenerek talepleri alınarak en kısa süre içerisinde yerine getiriliyor. Ayrıca evlerinden çıkamayan engelli vatandaşların ‘Engelli Nakil Aracı’ ile hastane ve kamu kurumlarına nakli gerçekleştiriliyor.