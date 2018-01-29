Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119680
ALTIN
163.353
DOLAR
3.7805
STERLİN
5.3106
EURO
4.6786

FETÖ’den tutuklu doktor ve araştırma görevlisi tahliye edildi

Kocaeli’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçlamasıyla tutuklanan bir doktor ve araştırma görevlisi tahliye edildi.

FETÖ’den tutuklu doktor ve araştırma görevlisi tahliye edildi

Kocaeli’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçlamasıyla tutuklanan bir doktor ve araştırma görevlisi tahliye edildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:51
FETÖ’den tutuklu doktor ve araştırma görevlisi tahliye edildi

Kocaeli’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçlamasıyla tutuklanan bir doktor ve araştırma görevlisi tahliye edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında tutuklanan eski araştırma görevlisi S.Y.K. ve doktor G.A. bugün hakim karşısına çıktı. Mahrem imam olmakla suçlanan S.Y.K. savunmasında tüm suçlamaları reddetti. Savunmaların ardından sanıklar tahliyelerini istedi. S.Y.K. ve G.A. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

18 aydır tutuklu bulunan ve bugün hakim karşısına çıkan fizyoterapist E.Ç., araştırma görevlisi C.Ç. ve S.B.’nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Karaosmanoğlu: “Türkiye ve Fas kardeştir”
Başkan Karaosmanoğlu: “Türkiye ve Fas kardeştir”
Modern mezbahanın yapımına başlandı
Modern mezbahanın yapımına başlandı
Büyükşehir’den antrenörlerine eğitim
Büyükşehir’den antrenörlerine eğitim

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim