FETÖ’den tutuklu doktor ve araştırma görevlisi tahliye edildi

Kocaeli’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçlamasıyla tutuklanan bir doktor ve araştırma görevlisi tahliye edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında tutuklanan eski araştırma görevlisi S.Y.K. ve doktor G.A. bugün hakim karşısına çıktı. Mahrem imam olmakla suçlanan S.Y.K. savunmasında tüm suçlamaları reddetti. Savunmaların ardından sanıklar tahliyelerini istedi. S.Y.K. ve G.A. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

18 aydır tutuklu bulunan ve bugün hakim karşısına çıkan fizyoterapist E.Ç., araştırma görevlisi C.Ç. ve S.B.’nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.