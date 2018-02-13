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Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’na Yıldızlı Proje ödülü

Gebze Belediye’si tarafından yapımı tamamlanan Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı, Shining Star Yıldızlı Proje ödülüne layık görüldü.Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in en prestijli projelerinin başında gelen Eskihisar Macera ve...

Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’na Yıldızlı Proje ödülü

Gebze Belediye’si tarafından yapımı tamamlanan Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı, Shining Star Yıldızlı Proje ödülüne layık görüldü.Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in en prestijli projelerinin başında gelen Eskihisar Macera ve...

13 Şubat 2018 Salı 14:26
Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’na Yıldızlı Proje ödülü

Gebze Belediye’si tarafından yapımı tamamlanan Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı, Shining Star Yıldızlı Proje ödülüne layık görüldü.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in en prestijli projelerinin başında gelen Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı, Shining Star Yıldızlı Proje ödülüne layık görüldü. Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon dalında düzenlenen yarışmada ödül alan Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı, yaklaşık 103 bin metrekare alan üzerinde çeşitli aksiyon aktivitelerini bir arada yapma imkanı sunuyor. Macera ve Aksiyon Parkı’nda ayrıca yaklaşık 40 kilometre hıza çıkabilen dağ kızağı Gebzelilere heyecan ve adrenalin dolu zamanlar yaşatacak. Adrenalin severler için tasarlanan tırmanma kulesi ise parkın en özel bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor.
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