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Ertuğrul Gazi Kuran Kursu dualarla açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından destekleri ile yapılan Ertuğrul Gazi Kuran Kursu, okunan dualar eşliğinde açıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan ve İl Müftülüğüne devir edilen Ertuğrul Gazi Kuran Kursu,...

Ertuğrul Gazi Kuran Kursu dualarla açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından destekleri ile yapılan Ertuğrul Gazi Kuran Kursu, okunan dualar eşliğinde açıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan ve İl Müftülüğüne devir edilen Ertuğrul Gazi Kuran Kursu,...

21 Şubat 2018 Çarşamba 12:45
Ertuğrul Gazi Kuran Kursu dualarla açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından destekleri ile yapılan Ertuğrul Gazi Kuran Kursu, okunan dualar eşliğinde açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan ve İl Müftülüğüne devir edilen Ertuğrul Gazi Kuran Kursu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun katılımıyla açıldı. 4 ile 6 yaş arasındaki 60 öğrencini eğitim göreceği ve 11 personelin hizmet vereceği kursun açılış törenine Başkan karaosmanoğlu’nun yanı sıra, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç ve çok sayıda veli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimi önemsiyoruz. Çocuklarımızın ilk öğretmeni annedir. Annelerimizin donanımlı ve sağlıklı olması için üzerimize düşen görevleri de yerine getiriyoruz. Kuran okumanın ve öğrenmenin yasak olduğu dönemleri artık çok gerilerde bıraktık. Ezan okumanın yasak olduğu dönemleri de unutmamak gerekiyor. Çocuklarımıza insani değerler, bilimi, sanatı ve Kuranı Kerim’i okuma ile anlamayı öğreteceğiz” dedi.

Türkiye’nin son 14 yılda çok büyük bir atılım gerçekleştirdiğini vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Milletimizin önüne geçti ve birçok badireyi atlattık. İslam dünyasında ayakta kalabilen tek ülkenin Türkiye olduğunu hepimiz görmekteyiz. Bizi yıkmak ve diz çöktürmek istiyorlar. Bundan dolayıdır ki çok çalışarak Allah’ın razı olacağı şekilde çalışacağız” diye konuştu.

Daha sonra konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise Kuran Kursu’nun hayırlara vesile olması dileğinde bulunarak bu tür kurs merkezlerinin gelecek nesillerin yetişmesinde önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Açılış öncesinde son olarak konuşan İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, “Bugün burada çok güzel ve bir o kadar da önemli bir eğitim yuvasının içerisindeyiz. Bu eğitim kumrumuzun isminin de çok güzel olduğunu ve özellikle ecdadımızı simgelediği vurgulamak isterim. Değerli velilerimiz, lütfen kutsal kitabımız Kuranı Kerim’in ilk emri olan “Oku” emrini hayatımızın her yerinde uygulayalım ve bu anlayışı sürdürmek için bu anlamlı eğitim yuvasını boş bırakmayalı” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Ertuğrul Gazi Kuran Kursu, dualar eşliğinde açıldı.
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