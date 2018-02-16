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Eğlenerek haklarını öğreniyorlar

Türkiye’nin ilk Çocuk Hakları Okulu sayesinde çocuklar haklarını eğlenerek öğreniyor.İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın isteği ile 2012 yılında kurulan Türkiye’nin ilk Çocuk Hakları Okulu sayesinde çocuklar haklarını eğlenerek...

Eğlenerek haklarını öğreniyorlar

Türkiye’nin ilk Çocuk Hakları Okulu sayesinde çocuklar haklarını eğlenerek öğreniyor.İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın isteği ile 2012 yılında kurulan Türkiye’nin ilk Çocuk Hakları Okulu sayesinde çocuklar haklarını eğlenerek...

16 Şubat 2018 Cuma 17:11
Eğlenerek haklarını öğreniyorlar

Türkiye’nin ilk Çocuk Hakları Okulu sayesinde çocuklar haklarını eğlenerek öğreniyor.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın isteği ile 2012 yılında kurulan Türkiye’nin ilk Çocuk Hakları Okulu sayesinde çocuklar haklarını eğlenerek öğreniyor. Belediyenin Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Çocuk Hakları Okulu’nda sadece İzmit’teki çocuklara değil, çevre il ve ilçelerden gelen çocuklara da bilgilendirmede bulunuluyor.

Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Yunus Emre Bilgi evi öğrencilerine de konunun uzmanlarınca hakları anlatıldı. Karagöz-Hacivat gösterisi eşliğindeki eğitimde çocuklara sigara gibi zararlı alışkanlıklar hakkında da bilgi verildi. Oldukça eğlenceli geçen eğitimden çocukların oldukça memnun kaldıkları kaydedildi.
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