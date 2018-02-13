Doğan’dan anlamlı davranış

Bir yıl önce bir sokak köpeğini sahiplenerek örnek bir davranış sergileyen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, bir köpeği daha sahiplenerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Dünyanın canlılardan oluşan bir sistem ile kurulmuş olduğuna dikkat çeken Başkan Doğan “Şartları uygun olanların bir hayvanı sahiplenip onu da aileden biri olarak görmesi, çocuklarının hayvan sevgisiyle yetişmesinin yanı sıra aynı zamanda insani bir görevdir. Bu dünyada insanlar, hayvanlar, bitkiler yaratılarak birlikte denge içerisinde sistem kurulmuştur. İnsan birinci planda ama tabiatın ve ekolojik dengenin korunması anlamında hayvanların korunması çok önemli. Gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerek İzmit Belediyemiz sokak hayvanlarıyla ilgili titiz çalışmalar yapıyoruz. Hayvanları koruma kanunu içerisinde hayvanların da hakları olduğunu göz önüne alarak onların da hukuk içerisinde sağlıklı ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde destek veriyoruz” dedi.

İzmit Belediyesi olarak sokak hayvanları için yaptıkları çalışmalardan da bahseden Doğan, “Hayvan sever bir belediyeyiz. Sokak hayvanları için yaptığımız kulübüler, besleme kabinleri var. Kanun gereği, topladığımız hayvanlarının tedavilerini yaptırdıktan sonra aldığımız yere bırakıyoruz. Bir yandan da vatandaşımızın şikayeti olan bölgelerde çok gruplaşmalar varsa onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hiçbir vatandaşımızın herhangi bir şikayet olmadan hayvanların da sağlık ve huzur içerisinde yaşamalarına gayret ediyoruz. İzmit’te yoğun yaşam alanlarının bulunması hayvanların merkeze kaymasına neden oluyor. Başka şehirlerden de köpeklerin şehrimize geldiğine, bırakıldığına da şahit oluyoruz. Bunun da önüne geçmeye çalışıyoruz. Veterinerlerimizle, hayvan toplama ekibimizle, hem hayvanlar hem de insanlar için en doğru olanı yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Sokakta yaşayan hayvanları korumanın ve sahiplenmenin önemine değinen Dr. Nevzat Doğan, kendi sahiplendiği köpeği anlatırken şu cümlelere yer verdi: “Yurt dışında başıboş hayvan yok çünkü insanlar sahipleniyor. Şartları uygun olanlar bir hayvanı sahiplenip onu da aileden biri olarak görüp, hem çocuklarına hayvan sevgisini yaşatmaları hem de onun bir can olduğu düşünülerek böyle insani bir görev yerine getirmeleri çok önemli. Daha önce bir sokak köpeğini sahiplenmiştim. Çakıl adını verdiğimiz köpeğimiz ailemizin bir parçası oldu. Kızlarımda onu çok sevdi. Şimdi ise yine bir sokak köpeğini sahiplenerek adını da Pekmez koyduk. Keyifle bakıyoruz. Bir yandan hayvanları çok seviyoruz, onların korunması ve yaşaması için gayret ediyoruz. Bir yandan da insanlarımızın zarar görmemesi için çalışıyoruz.”